В Копейске произошла массовая драка, есть пострадавшие

В Копейске произошла массовая драка, один человек без сознания доставлен в больницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у ТРК «Слава» – его зафиксировали камеры наблюдения. 9 мужчин – все в спортивной одежде – разговаривали у входа в ТРК. Вдруг один с бородой (судя по движениям, он занимался боксом или единоборствами) напал на оппонента. Завязалась драка. Их попытался разнять один из наблюдателей, агрессивный бородач напал и на него, а когда мужчина отбился, второй бородач (голый по пояс) пнул его ногой в живот. Мужчина попытался ответить, но получил от новоявленного бородатого Аполлона кулаком в лицо и упал. Свидетели разборок попытались его поднять, но оказалось, что мужчина потерял сознание.

Два бородача, начавших драку поспешили скрыться с места происшествия на автомобиле (это тоже зафиксировали камеры).

Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас в конфликте разбирается полиция.

Копейск, Павел Зварзин

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