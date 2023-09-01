В Златоусте двое «предприимчивых» горожан сняли с муниципальных зданий больше 500 тонн металлоконструкций

Жителей Челябинской области будут судить за кражу муниципального имущества в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Златоуста 48 и 52 лет, обвиняемых в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года злоумышленники, привлекая ни о чем не подозревающих помощников, демонтировали 529 тонн металлоконструкций с производственных зданий, принадлежащих мэрии Златоуста. Похищенное имущество сдавали в пункт приема металла.

Как власти Златоуста не заметили, что в течение нескольких месяцев их собственность разоряется, не уточняется. В результате ущерб муниципальной казне составил 11 миллионов рублей. Мэрия заявила гражданский иск о его возмещении, на имущество «предприимчивых» горожан наложен арест.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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