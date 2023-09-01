В уральском городке безработный напал на банкомат с булыжником

На железнодорожном вокзале в Еманжелинске нетрезвый мужчина пытался вскрыть банкомат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, инцидент произошел ночью на прошлой неделе станции Еманжелинск.

Обходившие подведомственную территорию транспортные полицейские задержали 60-летнего безработного мужчину. Здесь же стражи порядка обнаружили и большой булыжник, которым еманжелинец еще недавно отчаянно бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь добраться до наличности.

Следует отметить, что внутри устройства на тот момент находилось без малого 1 миллион 800 тысяч рублей.

Впрочем, на момент визита стражей порядка злоумышленник мирно спал рядом с устройством. Его доставили в линейное подразделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина рассказал, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно пришел на пустую ночную станцию для того, чтобы разбить банкомат и похитить оттуда деньги, а, не преуспев – уснул.

Как выяснили правоохранители, это уже не первый случай в криминальной биографии южноуральца – в 2005 году он был осужден за убийство собутыльника, в связи с чем 11 лет провел в ИК-6 города Копейска, освободившись по УДО.

По факту повреждения и попытки хищения денежных средств из банкомата в отношении еманжелинца накануне было возбуждено уголовное дело.

Время до суда фигурант проведет в следственном изоляторе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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