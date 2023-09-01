Ливни вновь захлестнули Южный Урал

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайший час и ночью 2 сентября в отдельных районах Южного Урала ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни.

Под удар стихии уже попали Челябинск и Копейск. Жители областного центра и его пригорода жалуются на затопленные улицы. По данным челябинского МБУ «ЭВИС», на номер диспетчерской службы предприятия уже поступило 12 сообщений о подтоплениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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