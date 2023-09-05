Индию решили переименовать

Власти Индии намерены вернуть стране древнее название.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральное правительство, возглавляемое Нарендрой Моди намерено внести на рассмотрение парламента резолюцию об изменении официального названия Индии на «Бхарат».

Произойти это может в ходе специальной сессии законодательного органа, запланированной на 18-22 сентября. Об этом пишет сегодня, 5 сентября, ежедневная индийская газета The Economic Times.

Идею переименования Республики Индия в Республику Бхарат поддерживает Бхаратия Джаната Парти – партия, формирующая с 2014 года правительство страны. Название «Индия», по мнению властей, является символом рабства и колониального правления.

В БДП утверждают, что до английского завоевания Индию обычно называли Бхарат. Именно так звучит название на хинди и сейчас. А в первой статье индийской конституции эти два наименования уравниваются: «Индия, то есть Бхарат».

Теперь же правительство предлагает совсем убрать из конституции упоминание об Индии.

В свою очередь, член парламента от оппозиционного Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были разосланы от имени «Президента Бхарата» вместо обычного «Президент Индии».

Челябинск, Виктор Елисеев

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