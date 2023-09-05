В Челябинской филармонии сменили художественного руководителя

Новым худруком Челябинской филармонии назначена Ирина Головина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, экс-начальник отдела творческого планирования, пианистка и ведущая музыкальных программ сменила на посту художественного руководителя учреждения Владимира Ошерова.

Владимир Ошеров посвятил филармонии более 50 лет, 12 из них проработав в должности художественного руководителя. Сейчас он вступил в должность музыкального руководителя.

Ирина Головина окончила Уральскую государственную консерваторию им М.П. Мусоргского по специальности фортепиано, не раз становилась лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В копилке Ирины Головиной участие в фестивалях в качестве концертмейстера и в составе фортепианного дуэта.

Признанием челябинской публики пользуются авторские концертные программы Ирины Головиной: «В молчаньи ночи тайной», «Моей душе покоя нет», «Клен ты мой опавший», «Душа Бразилии», «Цыганские напевы», «Шерше ля фам», «Эффект Моцарта», «Эффект Вивальди», «Сердце, тебе не хочется покоя», «Эй, ямщик, гони-ка к Яру», «Огни больших городов», «Филармония в лицах» и другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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