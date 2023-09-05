Уголовное дело о поджогах в садовых товариществах под Челябинском направили в суд

Банду поджигателей, обчистивших страховые на 10 миллионов рублей, отправили под суд в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они обвиняются мошенничестве в сфере страхования, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, с мая 2016-го по июль 2022 года южноуральцы приобретали садовые дома, придавали им современный внешний вид и оформляли договоры страхования. Затем строения сгорали, не без участия хозяев, и те обращались в страховую компанию за соответствующими выплатами.

В общей сложности ущерб страховым превысил 9,6 миллиона рублей. С целью его возмещения на имущество южноуральцев стоимостью свыше 11,7 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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