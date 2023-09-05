В Челябинске завотделением вуза задержали за присвоение стипендий студентов

В Челябинске полицейские задержали работницу вуза, похитившую деньги учебного заведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский» УМВД возбудили уголовное дело в отношении заведующей отделением одного из вузов, подозреваемой в присвоении денег образовательной организации.

36-летняя жительница Коркино, занимая должность заведующей отделением Челябинского института путей сообщения, включила в списки получателей повышенной стипендии семерых студентов, которым такая выплата не полагалась. После получения денег каждый из них перевел ей по 8,5 тысяч рублей.

Общая сумма причиненного вузу материального ущерба составила около 60 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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