Фигуранта дела о мошенничестве в МУП ПОВВ отправили в СИЗО

Челябинского бизнесмена, обвиняемого в хищении у МУП ПОВВ 3,8 миллиона рублей, отправили в следственный изолятор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для директора ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова. В СИЗО предприниматель будет находиться до 4 ноября.

Бизнесмен является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

По данным следствия, в период с 1 января 2021 года по 1 мая текущего года директор ООО, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников МУП ПОВВ, присвоил не менее 3,8 миллиона рублей. Для этого с муниципальным предприятием заключали различные договоры, в том числе аренды автомобилей с водителем, спецтехники, но их условия исполнялись не в полной мере.

В понедельник, 4 сентября, в МУП ПОВВ, а также компании, принадлежащей Ефимову, прошли обыски. После этого бизнесмена задержали. Директор муниципального предприятия Сергей Хабиров вызывался на допрос.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»