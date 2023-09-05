В Челябинске собираются выпускать виски

В Челябинске собираются открыть завод по производству вискового дистиллята.

Как сообщили РИА «Новый День» ,

Инвестор обещает вложить в проект 1 миллиард рублей и выпускать до 6 миллионов бутылок в год (300 тысяч декалитров). В производстве планируется использовать зерно, выращенное на полях местных агрофирм, и природную воду из источников, расположенных в Челябинской области.

Начать производство собираются в первом квартале 2024 года.

Отметим, что в настоящее время на Южном Урале уже выпускают целый ряд марок крепкого алкоголя, среди которых есть джин, виски, ром, а также алкогольные напитки на их основе. Мировую славу они пока не снискали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»