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Вторник, 5 сентября 2023, 19:34 мск

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В Челябинске собираются выпускать виски

В Челябинске собираются открыть завод по производству вискового дистиллята.

Как сообщили РИА «Новый День»,

Инвестор обещает вложить в проект 1 миллиард рублей и выпускать до 6 миллионов бутылок в год (300 тысяч декалитров). В производстве планируется использовать зерно, выращенное на полях местных агрофирм, и природную воду из источников, расположенных в Челябинской области.

Начать производство собираются в первом квартале 2024 года.

Отметим, что в настоящее время на Южном Урале уже выпускают целый ряд марок крепкого алкоголя, среди которых есть джин, виски, ром, а также алкогольные напитки на их основе. Мировую славу они пока не снискали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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