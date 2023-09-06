«Мистраль» проиграл суд Росреестру, отказавшемуся регистрировать участок под строительство офисного центра в челябинском поселке

Компания основателя «К&Б» не смогла заставить Росреестр внести изменения в границы участка под строительство офисника в челябинском поселке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 сентября, суд отклонил иск компании «Мистраль» (принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову, основателю сети «Красное & Белое») к Росреестру, отказавшемуся продолжить кадастровый учет по уточнению границ и площади земельного участка на улице Джамбула в поселке Колхозный.

Именно на этом участке холдинг планировал построить офисный центр, что вызвало категорическое несогласие жителей поселка, застроенного индивидуальными домами.

Напомним, публичные слушания по проекту проводились дважды и оба раза заканчивались скандалом. Здание площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой в семь этажей планировалось построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной. Также проект предполагал оборудование рядом с семиэтажкой парковки. По уверениям застройщика, новая постройка должна появиться на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга у жителей поселка Колхозный. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка тоже не вызывала восторга у обитателей поселка.

Несмотря на громкие протесты жителей, городские власти признали слушания состоявшимися, а затем и утвердили изменения в градостроительной документации, позволяющие начать подготовку к строительству.

Однако Росреестр отказался продолжить кадастровый учет по уточнению границ и площади земельного участка: по данным ведомства, у участка есть и другие собственники, согласия которых на проведение регистрационных действий ведомство не получало.

«Мистраль» обратилась в суд с требованием заставить территориальное управление Росреестра выполнить необходимые действия. Однако это требование судья полностью отклонил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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