«Трактор» потерпел второе поражение подряд

Челябинский «Трактор» уступил в овертайме «Локомотиву» из Ярославля – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский клуб упустил победу во втором матче подряд, на сей раз – в Ярославле, где «черно-белые» не сумели «дожать» хоккеистов «Локомотива».

Счет во встрече открыли хозяева. Это сделал на 11-й минуте первого периода Егор Аверин с подачи Сергея Андронова.

Следующий гол болельщики увидели уже во втором игровом отрезке. На 29-й минуте матча Семен Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова забил свою первую шайбу в составе «Трактора» – 1:1.

Он же на 35-й минуте встречи оформил дубль, и ассистировал Семену все тот же Виталий Кравцов. Лишь немного не хватило челябинцам до победы. На 39-й минуте Артур Каюмов сравнивает счет, переведя игру в овертайм.

Точку во встрече поставил тоже Артур Каюмов. Итог – 3:2 в пользу ярославцев, и «черно-белые» довольствуются лишь одним очком.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»