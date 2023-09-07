В горах Южного Урала повторно зацвела земляника

Под Златоустом под заморозки зацвели ягоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», таганайская земляника встречает краткое бабье лето повторным цветением.

«Сентябрьское потепление растение явно решило «засчитать» за весну. Тем более что незадолго до его наступления на территории национального парка был отмечен первый заморозок», – отметили в нацпарке.

Впрочем, собрать второй урожай ягод в этом году уже точно не получится. Уже к выходным температура начнет снижаться. И, несмотря на относительно теплые дни, ночи будут становиться все прохладнее.

Два года назад сезоны перепутали купальницы, вспоминают на Таганае. Весенние цветы распустились в конце августа. Причиной стала стоявшая в это время сильная жара.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»