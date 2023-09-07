«Увезли в Астану и оставили на улице». В Магнитогорске вынесли приговор южноуральцу, решившему забрать квартиру у горожанки

В Магнитогорске местный житель осужден за вымогательство с целью получения жилого помещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признан мужчину виновным в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере.

В 2016 году житель Магнитогорска вместе со знакомой (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство) решил присвоить квартиру горожанки, злоупотребляющей спиртными напитками.

Войдя в доверие женщины, парочка предложила ей съездить на горнолыжный курорт в Казахстане. Но до обещанной горнолыжки женщину не довезли. Вместо этого ее оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов.

Вернувшись в Магнитогорск, «черные» риелторы пришли в квартиру магнитогорчанки, чтобы забрать документы на недвижимость для дальнейшего переоформления жилья на третьих лиц.

Там их встретил сожитель хозяйки. Магнитогорец пригрозил ему оружием и начал избивать, требуя выдать документы на квартиру. Но не получив необходимой информации, ушел.

Суд приговорил магнитогорца к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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