В Челябинске огласили приговор по делу о многомиллионном мошенничестве в КСК «Рифей»

Южноуральский бизнесмен и тренер спортшколы, укравшие у конноспортивного комплекса «Рифей» почти 3 миллиона рублей, отделались условными сроками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Магнитогорска признал старшего тренера школы олимпийского резерва при конноспортивном комплексе «Рифей» Светлану Дубовик и предпринимателя Руслана Горбунова виновными в мошенничестве.

Напомним, о возбуждении уголовного дела по факту многомиллионного мошенничества в стенах спортшколы стало известно в августе 2022 года. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года подельники заключили контракты на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости, похитив таким образом у школы 2,9 миллиона рублей, выделенные в качестве субсидии на развитие конного спорта.

В итоге сотрудницу «Рифея» суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, предпринимателя – к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, они должны выплатить штраф в 300 тысяч и 260 тысяч рублей соответственно.

Также суд удовлетворил гражданский иск спортшколы о компенсации материального ущерба на 2,3 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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