В Магнитогорске появится термальный комплекс будущего

В городском курорте «Притяжение» появится термальный комплекс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников утвердил концепцию нового проекта городского курорта «Притяжение». Начинается проектирование термального комплекса, способного дать новый импульс сфере досуга, отдыха и оздоровления Магнитогорска.

Концепция городского термального комплекса были презентована командой AltDevelopment. Решения, заложенные в проекте, опережают время, а концепция по части идей будет уникальна для России, отметили в пресс-службе ММК. Виктор Рашников утвердил данную концепцию и дал поручение перейти к проектированию объекта.

Проведя анализ наиболее востребованных услуг, создателями парка был предложен новый объект, пользующийся высоким спросом в регионах с резким континентальным климатом – термальные комплексы. Это новый тренд в туристической отрасли, который привлекает множество туристов и будет востребован у жителей города.

Строительство термального комплекса – это целый ряд мероприятий, который включает в себя возведение разных бань мира, размещение разнообразных зон релаксации и восстановления, оформление гармоничного окружающего пространства, строительство бассейнов и других сопутствующих сооружений. Частично термальный комплекс будет размещен в лесном массиве, но при этом будет хорошо виден со стороны городского курорта «Притяжение», что повысит его узнаваемость и посещаемость.

Общая площадь комплекса составит более 8000 квадратных метров, который будет включать:

внутренние, уличные и тематические бассейны общей площадью 1000 квадратных метров;

современный банный комплекс;

гостиницу «Европа», в которой будет проведена реновация с коррекцией категорий номерного фонда. Также в лесном массиве добавятся уединенные бунгало, где гости курорта смогут наслаждаться чистым воздухом и пением птиц, не выезжая за пределы города. Каждое бунгало будет оборудован всем необходимым для комфортного проживания.

Городской курорт «Притяжение» – уникальный проект по преобразованию городской среды Магнитогорска, инициатором и инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. В 2022 и 2023 годах вошли в строй первая и вторая очереди уникального проекта. Главное преимущество, которое предоставляет магнитогорцам и гостям города «Притяжение» – это возможность наслаждаться курортным отдыхом, не уезжая из Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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