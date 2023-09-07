Каждый десятый в России воздерживается от необязательных покупок

Каждый десятый россиянин отказался от покупки товаров не первой необходимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все меньше россиян совершают необязательные траты. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные продукта «Прогноз спроса» от Platforma.

Так, во II квартале количество покупателей товаров не первой необходимости сократилось на 10% год к году.

Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте зоотоваров (-17%). На втором и третьем местах – железнодорожные билеты (-16%) и бытовая техника и электроника (-13%).

Косметику могут себе позволить на 12% меньше россиян, чем год назад, а авиабилеты – на 10%.

При этом в ряде сегментов снизились и средние траты на человека, а потому сокращение расходов еще заметнее. Так, средний чек на косметику и бытовую технику «похудел» на 3%, на авиабилеты – на 1%. В результате совокупные расходы по этим товарам сократились на 13% и 11% соответственно.

«Основная причина – кто-то уехал, а остальные перешли на режим экономии. К тому же в начале II квартала 2022 еще сохранялся некоторый потребительский ажиотаж, что могло повлиять на статистику», – отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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