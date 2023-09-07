В Челябинске поймали подростка, скручивавшего запчасти с электросамокатов

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в кражах комплектующих с электросамокатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодого человека задержали после того, как представитель компании, занимающейся прокатом элекросамокатов, сообщил о пропаже контроллера с одного из них, оставленного у дома по улице 40-летия Победы.

Полицейские установили приметы предполагаемого подозреваемого и возможный маршрут его передвижения. В результате сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП «Северо-Западный» задержали парня.

Им оказался ранее не судимый 17-летний челябинец. Он признался оперативникам, что ранее совершил две аналогичных кражи на территории района. Молодой человек проходил регистрацию и катался, пока не сядет заряд. После этого он похищал комплектующие средства передвижения. Общая сумма ущерба от его противоправных действий составила более 30 тысяч рублей.

Похищенное имущество полиция изъяла у челябинца и после проведения необходимых следственных действий вернет владельцам.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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