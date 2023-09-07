Челябинский школьник стал одним из победителей Китайского молодежного конкурса науки и технологических инноваций

Школьник из Челябинска завоевал «бронзу» международного конкурса CASTIC.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, национальная команда из четырех школьников – молодых исследователей России, сформированная программой «Шаг в будущее», завоевала две золотые (из четырех присужденных), серебряную и бронзовую медали на одном из ведущих мировых первенств в области науки и технологий – Китайском молодежном конкурсе науки и технологических инноваций (CASTIC).

Бронзовой медалью награжден Дмитрий Тюменцев, учащийся школы №104 в Челябинске. Следует отметить, что челябинец учится только в восьмом классе, а его работа посвящена сложнейшей задаче определения прочности углеродного волокна.

Научные руководители и помощники в выполнении «бронзового» проекта Дмитрия Тюменцева – учитель физики его школы Татьяна Югова и преподаватель ЧелГУ Василий Тюменцев. Изготовленный Дмитрием прибор позволяет проводить сравнительные исследования взаимосвязи прочности мононити, условий получения и структуры углеродного (и, возможно, полимерного) волокна.

Медалями высшей пробы награждены екатеринбуржцы Александр Иванов и Олег Медетов, серебряную медаль получил десятиклассник Илья Щембелов из Пскова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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