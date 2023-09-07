Власти Челябинска не смогли доказать законность отказа в пикете за прямые выборы мэров

Челябинские чиновники проиграли спор с активистами в двух судебных инстанциях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 сентября, Седьмой кассационный суд отказался отменять решение Челябинского областного суда, признавшего незаконным отказ администрации Челябинска в согласовании серии пикетов за возврат прямых выборов глав муниципальных образований. Об этом сообщил один из инициаторов кампании Ярослав Щербаков.

Напомним, в июле текущего года группа челябинцев выступила с инициативой проведения референдума по вопросу о возврате к прямым выборам глав муниципальных образований. И хотя избирательная комиссия региона возражений по этому поводу не нашла, Законодательное собрание Челябинской области выступило категорически против.

Вопрос даже не выносили на публичное обсуждение, ограничившись заочным голосованием, по итогам которого в середине августа инициативу отклонили. Парламентарии заявили, что не видят смысла в проведении референдума по предложенным вопросам, так как они уже урегулированы действующим законодательством. Это решение инициаторы всеобщего голосования намерены оспорить в суде.

Дополнительно сторонники прямых выборов мэров планировали провести с 25 августа по 4 сентября в центре города серию пикетов. Но наткнулись на непонимание со стороны властей Челябинска. В проведении акций им отказали, поскольку «форма проведения публичного мероприятия» (пикет с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций, иными словами – куба), якобы, не соответствует федеральному законодательству: по мнению мэрии надо было писать – пикетирование.

Организаторы пикетов обратились в суд. Советский районный суд не нашел нарушений в отказе администрации города проводить пикеты. А вот Челябинский областной суд 26 августа этот вердикт отменил. В своем решении суд ссылается на толковый словарь известного лингвиста Сергея Ожегова и ряд «общедоступных источников», отмечая, что использование в уведомлении слова «пикет» вместо «пикетирования» не может служить основанием для отказа в его рассмотрении.

Это решение мэрия попыталась оспорить в кассационной инстанции. Однако и здесь чиновников ждала неудача.

Челябинск, Виктор Елисеев

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