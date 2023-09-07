Полтора десятка новых автобусов выйдут на маршруты Челябинска

Новые автобусы выйдут на линию в Челябинска уже завтра.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в пятницу, 8 сентября, на маршруты №8 и №64 выйдут новые автобусы.

На маршруте №8 будут работать 14 автобусов большого класса (+1 резервный), приобретенных в лизинг по программе «Безопасные качественные дороги». Число мест для сидения 30, вместимость машин – 103 пассажира.

На маршруте №64 прибавится еще две «гармошки» вместимостью 184 человека (39 мест для сидения).

Автобусы будут работать на компримированном природном газе.

Весь новый транспорт оборудован: валидаторами, датчиками пассажиропотока, кнопками адресного открытия дверей, USB-розетками, кондиционерами, видеонаблюдением, а также доступен для маломобильных пассажиров.

Кроме того, в ближайшие 4 месяца планируется приобретение еще 10 автобусов особо большого класса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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