Магнитогорский «Металлург» забирает еще три очка в Москве

«Магнитка» одержала победу над московским «Динамо» – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет в матче магнитогорцы: на 17-й минуте встречи Никита Михайлис после паса Данилы Юрова поразил ворота хозяев – 1:0.

До конца первого периода цифры на табло уже не менялись. Зато на исходе 1-й минуты второго игрового отрезка Григорий Дронов с подачи Никиты Михайлиса увеличивает отрыв от «Динамо» – 2:0.

На 25-й минуте матча Джордан Уил сокращает отставание от гостей – 1:2. Но уже через две минуты Никита Михайлис вновь увеличивает преимущество «Магнитки» – 3:1. Правда, на 15-й минуте второго периода Дмитрий Рашевский все-таки делает отрыв минимальным – 2:3.

В третьем периоде команды вновь обменялись шайбами. Сначала на 43-й минуте встречи Никита Гребенкин делает счет 4:2 в пользу гостей. А почти через 10 минут Эрик О'Делл снова сокращает отставание – 4:3.

В концовке матча хозяева снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока в надежде перевести игру в овертайм. Тогда-то Никита Гребенкин и ставит точку, поразив пустые ворота – 5:3, «Металлург» одерживает вторую гостевую победу подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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