«Ни в чем себе не отказывайте». Чиновники рассказали, сколько будут получать южноуральские студенты

Власти Челябинской области рассказали о размере стипендии в вузах Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, наибольший «разбег» по размеру стипендии – у учащихся Южно-Уральского государственного университета.

Вообще, существует большое количество видов стипендий: правительственные, региональные, именные, стипендии от компаний и так далее, напомнили представители КСП. Но наиболее распространены академическая и социальная стипендии.

Академическая стипендия – это базовая выплата, которую получают только студенты-бюджетники, закрывшие сессию без троек. Поступившие первокурсники получают ее до первой сессии, а далее – в зависимости от успеваемости.

Социальная стипендия не зависит от успеваемости и составляет не менее 2 тысяч 553 рублей в месяц. Правда, ее могут получить лишь те, кто учится на бюджетной основе. На выплату имеют право студенты с инвалидностью, сироты, а также студенты, потерявшие родителей во время учебы, учащиеся, поступившие в вуз после контрактной службы в армии, студенты из семей с доходом ниже прожиточного минимума, пострадавшие в техногенных катастрофах, ветераны военных действий, студенты из многодетных семей.

В наступившем 2023/2024 учебном году размер академической стипендии в ЮУрГУ будет колебаться в пределах от 1 875,7 рубля до 6 339,7 рубля, в ЧелГУ – от 2 000 рублей до 4 720 рублей (повышенная стипендия – 10 000 рублей), ЮУрГАУ – 3 200 рублей, РАНХиГС – от 2 182,7 рубля до 2 990 рублей, ЮУГМУ – 2 262 рубля, ЮУрГГПУ – 2 142,4 рубля.

Социальная стипендия в ЮУрГУ – 3 565,2 рубля (повышенная стипендия – 9 217,4 рубля), ЧелГУ – 4 000 рублей, РАНХиГС – 3 271,8 рубля (повышенная стипендия – от 7 139,2 рубля до 7 946,5 рубля), ЮУрГАУ – 4 800 рублей (повышенная стипендия – 14 375 рублей), ЮУрГГПУ – 3 215 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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