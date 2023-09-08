Челябинец разбился на ночной трассе, уходя от полицейской погони

В Челябинске выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погиб убегавший от ДПС водитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 8 сентября, около 3 часов ночи, на улице Кузнецова в Советском районе областного центра.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомашины «Лада Приора» не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке. Пытаясь скрыться от погони ДПС, мужчина на огромной скорости пересек 6-ти полосную дорогу и вылетел на встречку, по которой продолжил нестись, лавируя перед ехавшими ему навстречу машинами.

В результате «Лада Приора» столкнулась со служебным автомобилем ДПС и перевернулась. От полученных травм ее водитель скончался на месте происшествия.

К месту происшествия выехал главный госавтоинспектор региона Иван Путков. «Назначено проведение служебной проверки, результаты которой позволят дать объективную оценку мерам, принятым дорожными полицейскими», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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