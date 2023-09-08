В Магнитогорске стартует четвертый сезон программы «Лидеры здоровья ММК»

На «Магнитке» продолжается популяризация здорового образа жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», стартовал 4-й сезон уникального корпоративного проекта «Лидеры здоровья ММК» – программы мотивации работников к систематическим занятиям спортом и популяризации здорового образа жизни.

Продолжительность сезона – б месяцев, до 29 февраля 2024 года.

Первый сезон корпоративного проекта Магнитогорского металлургического комбината «Лидеры здоровья», направленного на приобщение работников Группы ПАО «ММК» к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом, стартовал в 2021 году. Лидеры – активные работники ММК, прошедшие трехмесячный курс обучения по основам здорового образа жизни (ЗОЖ), фитнеса, анатомии и правильного питания в КЦПК «Персонал» и СК «Металлург-Магнитогорск», разработавшие уникальный подход и собственную программу спортивных тренировок.

В рамках проекта участники на протяжении полугода тренировались в группах под руководством своего лидера. Каждая команда состояла из 10 сотрудников ММК, подходящих по целевой группе здоровья, готовых соблюдать разработанную программу, развиваться и укреплять свое здоровье. Таким образом, каждый сезон проекта охватывал 200 работников компании.

Под каждую из программ закупался необходимый инвентарь, выдавались наручные электронные браслеты-шагомеры. На протяжении проекта члены команд накапливали баллы, исходя из своего прогресса – на специальной платформе отслеживались питание и вес, велся мониторинг участия в тренировках. В финале проекта группы соревновались за достижение различных показателей – количества шагов, индекса массы тела, количества тренировок и др.

Были выбраны лучший лидер, лучшая группа и лучший воспитанник, которых наградили призами и подарками. В первом сезоне проекта приняли участие 200 сотрудников на 20 лидеров, до конца проекта дошли 98,6%. По окончании участники прошли повторное анкетирование по системе оценивания благополучия wellbeing: удовлетворенности своим здоровьем, активности, физического и эмоционального состояния. Показатели wellbeing увеличились на 47% по сравнению с исходными, кроме того, участники проекта решили продолжить активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Одна из участниц за шесть месяцев снизила вес на 27 килограммов.

В мае 2022 года стартовал второй сезон проекта на 200 участников, который также успешно завершился через полгода, 193 сотрудника дошли до финиша. Общее снижение веса составило 540 килограммов, а наибольшее снижение веса у одного из участников – 25 килограммов. По результатам сезона показатели wellbeing повысились на 46 процентных пунктов (с 33% до 79%).

В январе 2023 года был дан старт третьему сезону, и вот на подходе четвертый, который, без сомнений, также станет востребованным инструментом приобщения в ЗОЖ и активным занятиям спортом для сотрудников компании. Отметим также, что проект «Лидеры здоровья ММК» стал финалистом национальной премии «Наш вклад 2022», по итогам которой за реализацию социальных программ ММК был присвоен статус «Партнера национальных проектов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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