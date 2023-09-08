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Пятница, 8 сентября 2023, 09:35 мск

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Работник «Рависа» «забыл» отдать начальству полмиллиона рублей. Суд вынес приговор

Житель Сосновского района осужден за хищение денежных средств работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 36-летнего мужчину виновным в растрате, совершенной в крупном размере.

Южноуралец работал в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» продавцом-водителем. В ноябре 2022 года, получив от контрагентов за поставленную продукцию 466 тысяч рублей, он не сдал их в кассу, а внес на свой банковский счет и потратил на себя.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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