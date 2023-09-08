Грибники под Челябинском наткнулись на 10 кило ртути

В лесу под Челябинском грибники обнаружили свалку с 10 килограммами ядовитого металла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел днем четверга, 7 сентября, в лесу у села Долгодеревенское (Сосновский район).

Два мужчины, собирая грибы, обнаружили пластиковые бутылки, наполненные жидкостью с характерным металлическим блеском.

После обращения грибников в экстренные службы к месту находки прибыли спасатели мобильного отряда областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны. Обследование прилегающих территорий наличия других опасных предметов не выявило, а ртуть, неизвестно кем герметично упакованную, но небрежно брошенную в лесу, спасатели упаковали в специальную транспортировочную тару и вывезли для сдачи на утилизацию.

Общий вес ртути, найденной грибниками в 5 пластиковых бутылках, составил около 10 килограммов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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