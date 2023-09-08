Глава СКР потребовал отчета по ситуации с капремонтом домов в Челябинске, после которого в квартирах поселилась плесень

После жалоб челябинцев на плесень и сырость руководитель Следственного комитета России потребовал доложить о ходе расследования фактов «странного» капремонта многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошеннических действий в Челябинской области.

Напомним, речь идет о вызвавших недоумение и протесты жителей работах по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинске, сопровождавшихся «утеплением фасадов».

Многие собственники жилых помещений еще на этапе согласования заявляли, что дома не нуждаются в утеплении фасадов. Но, по их словам, собственников квартир едва ли не вынудили согласиться на выполнение этого вида работ, заявив, что без них не будут выполнены и необходимые ремонты. А когда согласившиеся на это жильцы увидели смету работ, оказалось, что суммы существенно превышали оговаривавшиеся ранее.

Но и на этом «приключения» челябинцев с капремонтом не закончились. Так, жители домов, расположенных на Комсомольском проспекте, где работы уже выполнены, после обрушившихся на Челябинск в августе дождей заявили, что в квартирах ощущается сырость, из оконных конструкций в жилых помещениях сочится влага, а на стенах появился грибок. Все это, уверены горожане, – следствие нежеланного капремонта.

После публикаций жалоб южноуральцев в прессе на ситуацию отреагировали в Следственном комитете. «В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Челябинске после капитального ремонта в многоквартирном доме на стенах появилась плесень и протекают подоконники. Кроме того, жители сообщают, что цена на ремонт фасада после фактического начала работ значительно возросла по сравнению с заявленной стоимостью», – отметили представители силового ведомства.

История с капремонтом уже легла в основу уголовного дела, возбужденного по признакам мошенничества, напомнили в пресс-службе СКР.

Теперь глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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