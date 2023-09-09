В центре и на северо-западе Челябинска закрывают движение автотранспорта

В трех локациях Челябинска в День города закроют движение автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня на время проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 287-летию со дня основания города, будет ограничено движение транспорта в центре мегаполиса, а также в районе, прилегающем к ледовой арене «Трактор».

Так, на время праздничного концерта, который пройдет на площадке у «Торгового центра», с 15:30 до 23:00 будут закрыты:

– улица Кирова на участке от улицы Труда до проспекта Победы;

– улица Красная от Труда до улицы 8 Марта;

– улица Каслинская от 8 Марта до проспекта Победы;

– улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до Российской.

На северо-западе областного центра в рамках празднования Дня города пройдут первенство андеров РФ по ВМХ и состязания на кубок RCC extreme. Соревнования запланированы на парковке у ледовой арены «Трактор».

В связи с этим с 16:00 до 23:00 будут закрыты:

– улица Салавата Юлаева от улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы;

– улица 250-летия Челябинска от Чичерина до Академика Макеева;

– улица Татищева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска.

Наконец, завершением празднования Дня города в субботу, 9 сентября, должен стать масштабный фейерверк на набережной реки Миасс. И в целях безопасности при проведении праздничного фейерверка с 20:00 до 23:00 будут закрыты:

– улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

– улица Кирова от Труда до проспекта Победы;

– улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

– Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

– улица Труда от Российской до Энгельса;

– улица Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

– улица Каслинская от 8 Марта до проспекта Победы.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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