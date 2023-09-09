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Суббота, 9 сентября 2023, 17:14 мск

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На Южном Урале лошадь убила подростка

В Челябинской области лошадь убила 15-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне в поселке Андреевский Брединского района.

Подросток вел коня на веревке, но в какой-то момент животное рванулось и побежало, потащив мальчика за собой. По предварительной информации школьник запутался в веревке. Сейчас следователи устанавливают, от чего именно погиб ребенок: от удушения или от травм, полученных когда лошадь тащила его за собой.

Бреды, Павел Зварзин

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