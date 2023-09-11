Пищевики обманывают потребителя, манипулируя весом товара

Пищевики все чаще обманывают потребителя, манипулируя весом товара. Проблема обсуждалась в министерстве сельского хозяйства Челябинской области на встрече представителей контролирующих органов, пищевой промышленности и торговых сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генпрокуратура РФ выяснила, что производители при фасовке продукции в розничную упаковку сокращают объем, количество, вес товара, но маркировку на упаковке не изменяют. И при этом еще умудряются повышать цену. Выявлены случаи изменения рецептуры продукта, а также использования некачественного сырья. Все эти действия квалифицируются как обман покупателя и недобросовестная конкуренция, что является нарушением законодательства.

«Все эти манипуляции служат одной цели – получению сверхприбыли, – заявила представитель областной прокуратуры Юлия Расимова. – Таким действиям будет дана принципиальная и жесткая оценка».

«Есть государственный стандарт, запрещающий изготовление так называемых фальшивых фасованных товаров, когда форма, внешний вид, фасовка, размеры упаковки вводят в заблуждение о количестве и весе товара. То есть нельзя использовать приподнятое дно, двойные стенки, полости. На упаковке должны быть указаны наименование, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения товара, сведения об изготовителе. Вся эта информация должна быть легкочитаемой, в доступной для потребителя форме», – подчеркнула заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Челябинской области Елена Зубова.

Челябинск, Павел Зварзин

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