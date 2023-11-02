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Четверг, 2 ноября 2023, 14:09 мск

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Производителям ряда продуктов запретили менять объем упаковки

Производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в государственном стандарте объема и не менять его. Внесения соответствующих изменений в ГОСТ добилась Генеральная прокуратура РФ.

«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Корректировки были внесены в ГОСТ 8.579-2019 «Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».

В последнее время производители стали чаще сокращать объем, количество и вес продуктов, при этом стоимость остается прежней. По мнению прокуратуры, это вводит потребителей в заблуждение.

Стоит отметить, что ГОСТ не является документом обязательного применения. Производители могут выпускать продукцию по техническим условиям, которые соответствуют техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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