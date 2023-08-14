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Понедельник, 14 августа 2023, 09:09 мск

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Минпромторг не поддержал идею указания цен на товары за килограмм и литр

Министерство промышленности и торговли России выступило против законопроекта, обязывающего магазины указывать цены за один килограмм или литр. Нововведение может подстегнуть рост стоимости всех товаров в рознице. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Государственно-правовое управление президента.

Инициативу выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в целях борьбы с так называемой шринкфляцией – уменьшение упаковки товара с сохранением прежней цены. По словам депутата, россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара – к примеру, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Когда же стоимость товара не меняется либо немного дешевеет, а количество продуктов в упаковке уменьшается, например, в упаковке продается девять яиц, а не десять, а вместо 1 литра – 900 или 800 миллилитров, это вызывает раздражение и недоверие среди покупателей, подчеркнул парламентарий.

В свою очередь в Минпромторге указали, что обязанность ритейлеров производить расчеты вызовет подорожание выкладки товара и подготовки ценников, а модернизация учетных систем повлечет новые расходы. Компании будут перекладывать возникшие издержки на потребителей.

Кроме того, в министерстве отметили, что на полках магазинов есть ряд товаров, стоимость которых за килограмм или литр не нужна потребителю. Речь, например, о кофе, чае, конфетах, жевательной резинке, чипсах и т.д. В итоге осложнится восприятие стоимости таких товаров, полагают в ведомстве.

«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», – говорится в письме ведомства. При этом министерство предложило ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сопоставить цены на аналогичные товары разного объема или веса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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