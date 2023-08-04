Магазины обяжут указывать цену продуктов за килограмм и литр

Российские торговые сети хотят обязать указывать стоимость товара за килограмм или литр. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в октябре. Мера направлена на предотвращение случаев, когда продавцы снижают вес или объем товара, сохраняя прежнюю упаковку и цену. Об этом сообщил автор инициативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Предложенные поправки к закону «О защите прав потребителей» получили положительный отзыв правового управления Госдумы и рекомендованы к рассмотрению, сообщают «Известия».

В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен осенью и может быть принят в первом чтении уже в октябре. В случае его принятия будут внесены изменения в КоАП, которые прописывают наказание за невыполнение закона.

Как отметил Чернышов, россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара – к примеру, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако при этом, по словам депутата, стоимость товара не меняется либо немного дешевеет, а количество продуктов в упаковке уменьшается, например, в упаковке продается девять яиц, а не десять, а вместо 1 литра – 900 или 800 миллилитров.

Подобная ситуация вызывает раздражение и недоверие среди покупателей, подчеркнул парламентарий.

По мнению зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, цена, пропорциональная весу, объему или количеству продукта, повысит уровень информированности покупателей, поскольку людям будет проще сравнивать цены.

Ранее сообщалось, что производители молочных продуктов в России пытаются замаскировать уменьшение объема питьевого молока, сливок и кефира, указывая вес, а не объем. Так в пакете весом 1 кг находится всего 970 мл молока. Производители уменьшают объем упаковки, чтобы не шокировать потребителей резким ростом стоимости привычных товаров.

Москва, Наталья Петрова

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