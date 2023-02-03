Производители маскируют недолив молока указанием веса, а не объема

Производители молочных продуктов пытаются замаскировать уменьшение объема питьевого молока, сливок и кефира, указывая вес, а не объем. Так в пакете весом 1 кг находится всего 970 мл молока. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф».

Так называемая «шринкфляция» (от англ. Shrinkflation – снижение объема или веса товара в упаковке) наблюдается в России уже давно. Производители уменьшают объем пачки, чтобы не шокировать потребителей резким ростом стоимости привычных товаров. Однако в 2022 году такой продукции появилось на прилавках магазинов больше, чем годом ранее.

«Для исследования спроса молочной продукции «Продажи.рф» использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе-декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году, – говорится в статье. – Тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах, аналитики сервиса выявили, проанализировав чеки и данные из открытых источников, но конкретные цифры по объемам такой продукции в продаже они не называют».

Маркетологи хорошо понимают, что большинство россиян не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. В некотором смысле это вводит потребителей в заблуждение, говорят эксперты. Упаковка молока остается стандартных размеров, но килограмм чуть меньше литра, это позволяет экономить около 3% продукта.

По данным Росстата, средняя цена реализации сырого молока у сельхозпроизводителей выросла на 20,1% относительно уровня 2021 года (с 27,5 до 33 руб. за 1 кг). На стоимости «отыгрывается» рост себестоимости его производства на протяжении нескольких лет, пояснили в Союзмолоке: себестоимость производства в 2022 году, по предварительным данным, выросла на 7-8% относительно предыдущего года, при этом в 2020-2021 годах, во время пандемии, увеличение себестоимости из-за роста затрат бизнеса в среднем по году составляло 16-20%.

Москва, Зоя Осколкова

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