В центре Челябинска на неделю закроют движение автотранспорта

Движение в районе дворца спорта «Юность» в Челябинске закроют на неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайных путей с 22 часов 11 сентября до 23 часов 19 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда (по направлению движения к «Торговому центру»).

Объезд будет осуществляться по улицам Труда, Красная или Каслинская.

О движении общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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