«Магнитка» захватывает лидерство в чемпионате КХЛ

Магнитогорский «Металлург» завершает выездную серию четвертой победой подряд, обыграв «Салават Юлаев» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет во встрече в Уфе открыли гости: на 15-й минуте ворота «Салавата» поразил Никита Гребенкин – 1:0.

Уже через полторы минуты Люк Джонсон закрепил преимущество «Магнитки» – 2:0. И этого оказалось достаточно для победы.

На 38-й минуте Вячеслав Лещенко сократил отставание хозяев – 1:2. Но на большее уфимцев не хватило.

В итоге «Металлург» одерживает четвертую победу подряд. Всего за пять матчей выездной серии магнитогорцы зарабатывают 9 очков и занимают таким образом первое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч «Металлург» проведет дома против «Лады» из Тольятти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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