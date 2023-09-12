Глава СКР взял на контроль проверку после избиения школьника группой подростков в Челябинске

Следственный комитет начал проверку по факту избиения челябинского школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения школьника в Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел недалеко от одной из школ региона. Группа подростков избила школьника, произошедшее было снято на видео. «Школьник попытался уладить конфликт и убежать, но его догнали и продолжили избивать. По словам местных жителей, это не первый подобный случай: компания этих подростков часто устраивает подобные драки», – отметили представители силового ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Петру Решетникову организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад о ходе ее проведения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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