Глава СКР взял на контроль проверку после избиения школьника группой подростков в Челябинске

Следственный комитет начал проверку по факту избиения челябинского школьника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения школьника в Челябинской области.
Напомним, инцидент произошел недалеко от одной из школ региона. Группа подростков избила школьника, произошедшее было снято на видео. «Школьник попытался уладить конфликт и убежать, но его догнали и продолжили избивать. По словам местных жителей, это не первый подобный случай: компания этих подростков часто устраивает подобные драки», – отметили представители силового ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Петру Решетникову организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад о ходе ее проведения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube