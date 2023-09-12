В Челябинске больше чем на сутки задерживают вылет рейсов в Сочи и Норильск

Вылет двух авиарейсов задержали в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании Nordstar должен был вылететь из Челябинска в Сочи еще в 16:10 понедельника, 11 сентября. Однако время отправления перенесли сначала на утро вторника.

Позднее вылет перенесли на вечер. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, борт должен отправиться сегодня, 12 сентября, в 20:20.

По данным транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 145 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна.

Кроме того, также более чем на сутки задерживается вылет самолета того же перевозчика в Норильск. По информации онлайн-табло воздушной гавани, из Челябинска он должен был отправиться сегодня в 1:45. На данный момент расчетное время вылета – 5:45 среды, 13 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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