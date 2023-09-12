Под Кыштымом третьи сутки ищут женщин, отправившихся по грибы

В Кыштымском городском округе третьи сутки ищут двух пропавших женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о пропавших с небольшой разницей во времени поступило 10 сентября. Обе женщины, независимо друг от друга, выбрали для сбора грибов лес в окрестностях поселка Кувалжиха.

Если с одной из женщин временами пропадавшую связь удавалось поддерживать вплоть до вчерашнего утра, то у второй сборщицы грибов телефона с собой не было вовсе.

«Поиск осложняется и отсутствием информации о примерном направлении, в котором женщины могли двигаться по лесу. Местность от поселка на 70 километров – тайга с буреломами и заболоченными участками, – отмечают спасатели.

Пасмурная, дождливая погода только сегодня сменилась на солнечную, а ночные температуры воздуха значительно осложняют длительное пребывание неподготовленного человека в лесу, беспокоятся южноуральцы.

Сегодня в поисково-спасательной операции принимают участие все неравнодушные люди. К спасателям Кыштымского отряда областной ПСС, МЧС, полиции, главного управления лесами Челябинской области и пожарной охраны присоединились спасатели-добровольцы, кинологи, местные охотники, члены мотоклуба из Озерска.

Сложная местность требует привлечения внедорожной техники – в поиске задействованы внедорожники, квадроциклы и даже спортивные мотоциклы класса эндуро.

Поиск пропавших продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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