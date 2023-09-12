В Магнитогорске перед судом предстанет 21-летний лихач, искалечивший двух школьниц

В Магнитогорске молодой водитель предстанет перед судом за наезд на девочек-подростков на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, молодой человек виновен в аварии, произошедшей утром 18 мая текущего года на улице Труда в Магнитогорске. Управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигавшимся со скоростью около 85 километров в час, магнитогорец не обратил внимание на переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу сестер 10 и 13 лет. Не снижая скорости, он сбил обеих школьниц, вышедших в то время из-за передней части другого автомобиля, остановившегося, чтобы пропустить их.

В результате обе девочки попали в реанимацию. Степень вреда, причиненного им в результате ДТП, эксперты оценили как тяжкую.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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