В Челябинске продлили ограничения движения на оживленной магистрали

В центре Челябинска продлено ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжительными дождями последней недели и невозможностью проведения работ, связанных с ремонтом теплосетей и последующим благоустройством, их сроки продлеваются до 20 часов 14 сентября.

До этого времени продолжают действовать:

ограничения движения по Свердловскому проспекту в районе домов 39 – 41;

прекращение движения по улицам Полковая и Работниц.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям и по возможности объезжать участки, на которых проводятся работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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