Южный Урал вошел в число рекордсменов по подделке животноводческой продукции

Челябинская область – один из регионов, где выявили наибольшее число предприятий-фальсификаторов животноводческой продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, регион вошел в восьмерку субъектов Федерации, в которых компании не гнушаются подделывать мясные и молочные продукты.

Наибольшее количество производителей, фальсифицирующих продукцию животного происхождения, по данным в пресс-службы Россельхознадзора, за первые шесть месяцев 2023 года выявили в Московской, Омской областях и Татарстане.

Челябинская область занимает непочетные пятое-седьмое место.

Так, в Московской области обнаружили 21 предприятие-нарушитель, в Татарстане – 19, в Омской области – 13.

Кроме того, инспекторы службы выявили 12 предприятий-нарушителей в Ставропольском крае, в Ивановской, Челябинской областях и Краснодарском крае – по 11, в Калининградской области – 10.

Представители службы отметили, что бороться с нечестным бизнесом и оздоравливать рынок помогает система электронной ветсертификации, позволившая выстроить систему прослеживаемости «от поля до прилавка».

«Однако законодательство не предусматривает для нарушителей жестких мер, которые бы позволили окончательно решить вопрос с фальсификацией продукции, что в результате стимулирует мошенников искать новые способы нечестной работы», – сетуют в Россельхознадзоре.

По мнению представителей ведомства, решением проблемы могло бы стать введение реестра недобросовестных компаний и ужесточение наказания за фальсификацию продукции. «Эти инициативы неоднократно предлагал к рассмотрению на разных общественных площадках руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт», – напомнили в ведомстве.

После выступления главы службы в Госдуме нижняя палата инициировала разработку поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается ввести уголовное наказание и крупные штрафы за фальсификацию пищевой продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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