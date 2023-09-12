В Челябинске первоклашки разбили железнодорожный светофор

Транспортные полицейские поймали в Челябинске школьников, «ослепивших» светофор на железной дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, сообщение о том, что на железнодорожной станции Электростанция на маневровом светофоре, предназначенном для обеспечения безопасности движения составов, разбиты линзы синего и белого огня, поступило полицейским вечером 10 сентября.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что объект повредили забавлявшиеся поблизости два друга-первоклассника, которые живут недалеко от станции и учатся в местной школе.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте провели со школьниками и их родителями беседу, разъяснив, что вмешательство в работу железнодорожного оборудования ставит под угрозу безопасность движения как грузовых, так и пассажирских поездов.

В отношении законных представителей мальчиков сотрудники транспортной полиции составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Из транспортной полиции соответствующие материалы направлены в школу, где учатся дети, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и территориальный ОВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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