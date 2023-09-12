В Челябинской области на железной дороге с начала года погибли 14 человек

Особое беспокойство железнодорожников вызывают несчастные случаи с подростками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, с начала года на ЮУЖД травмировано 32 человека, из них погибли – 28.

В Челябинской области за январь-июнь текущего года травмы на железнодорожных путях получили 16 человек, 14 из них погибли.

В Курганской области травмировано 11 человек, из них 9 со смертельным исходом.

В Оренбуржье смертельно травмированы четыре человека.

В Северо-Казахстанской области (Казахстан) погиб один человек.

«Особую тревогу вызывают несчастные случаи с подростками. В Челябинской области от наезда подвижного состава и поражения электротоком смертельно травмировано 3 несовершеннолетних, в Оренбургской – 1 подросток», – рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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