Троллейбус №12 в Челябинске отправят на ЧМЗ

Троллейбус №12 в Челябинске временно изменит свой маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтом трамвайных путей с 22 часов 12 сентября до 5 утра 18 сентября закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и Труда.

Троллейбус №12 будет направлен по маршруту: Молдавская – Комсомольский проспект – ДК Строителей.

Пассажиры могут воспользоваться автобусами №№ 15, 51 и КМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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