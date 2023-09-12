В уральском городе погас Вечный огонь

В одном из муниципалитетов Челябинской области мемориал в память героев Великой Отечественной войны остался без газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Карталах в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает местное издание «Карталинская новь».

«Как сообщили в администрации, из-за падения давления огонь вчера потух. Приезжали газовики, пытались зажечь, но не получилось», – рассказали представители СМИ.

Решение вопроса с памятником возложено на заместителя главы Карталинского района по вопросам ЖКХ Сергея Ломовцева. Чиновник заверил, что огонь на мемориале загорится, «как только причина будет найдена и устранена».

Челябинск, Виктор Елисеев

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