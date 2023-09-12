Суд отклонил иск бывшего криминального авторитета из Златоуста, оскорбившегося «аморальными» роликами Ивлеевой

Южноуралец Александр Морозов не смог отсудить 10 миллионов рублей у Насти Ивлеевой и Google.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении претензий бывшего криминального авторитета Александра Морозова, потребовавшего с блогера Насти Ивлеевой и компании Google в общей сложности 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Южноуралец утверждал, что ряд роликов блогера (например, «Обнаженка в Монастыре» о съемках сериала «Монастырь», интервью с комиком Денисом Дороховым) пропагандируют асоциальное поведение. Всего он насчитал более 80 оскорбительных правонарушений на канале Ивлеевой.

Однако суд отклонил иск южноуральца. Александр Морозов намерен оспорить это решение в апелляционной инстанции.

Напомним, в 1990-е годы Александр Морозов был лидером одной из самых опасных банд Урала, а также принимал активное участие в политической жизни региона. Так, на момент своего задержания он был действующим депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

Его и членов группировки признали виновными во множестве похищений людей, изнасилований, вымогательстве и многочисленных убийствах. В итоге в колонии Морозов провел 19 лет.

Выйдя на свободу, он создал религиозную организацию Монашеско-рыцарский орден «Братство Морозова Златоуста». На какое-то время южноуралец переехал в Подмосковье, затем – в Сочи. Потом вернулся в Златоуст.

Челябинск, Виктор Елисеев

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