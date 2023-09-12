«Трактор» потерпел поражение в первом домашнем матче сезона

Челябинский «Трактор» дома уступил «Ладе» из Тольятти – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало встречи в Челябинске осталось за хозяевами. На 2-й минуте первого периода Виталий Кравцов с подачи Максима Шабанова и Артема Блажиевского открыл счет – 1:0.

Однако уже на 6-й минуте матча Скотт Космачук замыкает розыгрыш тольяттинцев Николая Демидова и Дмитрия Кугрышева – 1:1. При этом счете команды уходят на перерыв.

Второй игровой отрезок оказался безголевым. Впрочем, и в третьем периоде челябинцы не забили. В отличие от своих соперников.

На 51-й минуте встречи Трой Джозефс выводит гостей вперед – 2:1, ассистируют ему Скотт Космачук и Дмитрий Кугрышев. А на последней минуте матча Никита Попугаев поражает пустые ворота «черно-белых» – 3:1.

Следующий матч «Трактор» проведет дома 14 сентября против минского «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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