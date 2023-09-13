Треть жителей Челябинска не смогли назвать символ города

Больше 30% челябинцев не смогли сказать, что или кто для них символизирует родной город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый пятый житель областного центра считает символом города верблюда. Каждого третьего этот вопрос поставил в тупик. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

«Вопрос был открытым, респондентам не предлагалось заранее сформулированных ответов, – уточнили в лаборатории прикладной политологии и социологи южноуральского подразделения вуза. – Таким образом, жителям города предлагалось самим ответить на этот вопрос, назвав появившуюся в голове ассоциацию».

Исследователи отметили, что самую большую группу участников (31%) составили те, кто не смог назвать ни одного символа города.

Верблюд, изображенный на гербах Челябинска и Челябинской области, ассоциируется со столицей Южного Урала у 21% опрошенных.

Имя советского физика, «отца» советской атомной бомбы, создателя «мирного» атома и основатель «атомных городов» Игоря Курчатова, в честь которого назван челябинский аэропорт, назвали 8,3% респондентов. Чуть меньше (8%) считают символом Челябинска танк.

«Значимыми символами, в представлении общественности, можно считать ЧТЗ (3,7%), памятник «Сказ об Урале» (3,3%) и Кировку (3%)", – отметили челябинские социологи.

Были среди названных челябинцами экс-губернатор Челябинской области Петр Сумин (2%), «рабочий человек» (1%), заводы в целом (2%), а также конкретно ЧТПЗ (1,0%), завод «Станкомаш» (0,5%), ЧЭМК (0,5%), Завод «Мечел» (0,5%).

Также меньше 1% набрали ЮУрГУ (0,7%), ФК «Челябинск» (0,5%), группа «Ариэль» (0,3%), цирк (0,5%), Сад Победы (0,5%), торговый центр (0,5%), «Таганай» (0,5%), ПКиО имени Гагарина (0,3%), ледовый дворец «Трактор» (0,3%), памятник скорбящей матери (0,3%), улица Танкистов (0,3 %). По 0,5% назвали в качестве символа города реку Миасс и озера.

Не остался без внимания и метеорит. Его назвали 1% участников опроса.

Опрос проводился в апреле текущего года. В ходе него было опрошено 700 человек во всех семи районах города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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